СК возбудил дело после падения мужчины с 17 этажа на коляску с ребенком

В поселке Шилово в Воронежской области 20-летний мужчина выпал из окна 17 этажа на коляску с 6-месячным ребенком. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту причинения 4 февраля 2021 года смерти малолетнему в поселке Шилово г. Воронежа», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел около 17:00 мск. Жительница поселка вышла на прогулку со своим ребенком. В это время из окна подъезда на 17 этаже выпал мужчина и упал на коляску. После происшествия ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти его не удалось. Выпавший из окна мужчина скончался на месте от полученных травм.

В пресс-службе добавили, что ход следствия взял под свой личный контроль руководитель управления СК по региону.