Из-за упавшей из окна девочки открыли дело о доведении до суицида

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет открыл уголовное дело о доведении до самоубийства из-за инцидента с выпавшими из окна дома в Химках несовершеннолетними девочками. Об этом РБК сообщил источник в управлении Следственного комитета Московской области и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам собеседников РБК, следователи нашли по адресу проживания детей предсмертные записки. Правоохранительные органы опросили свидетелей и планируют провести генетическую и судебно-медицинскую экспертизу, изучить электронные носители информации и назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для погибшей девочки.

Накануне две девочки 13 и 12 лет выпали из окна жилого дома в подмосковных Химках на козырек подъезда, одна из них погибла. В пресс-службе СК по региону РБК сообщили, что погибшей девочке было 13 лет, выжившей — 12 лет.

Дело заведено в соответствии с пунктами «а» и «в» второй части ст. 110 УК (доведение до самоубийства), в которой описаны отягчающие обстоятельства. Если будет доказано, что самоубийство было совершено из-за угроз или жестокого обращения в отношении группы несовершеннолетних, обвиняемым по делу грозит от восьми до 15 лет в тюрьме.