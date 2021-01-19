В Химках две девочки выпали из окна многоэтажного дома

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

В подмосковных Химках две малолетние девочки выпали из окна многоквартирного дома, одна из них погибла. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, две девочки упали на козырек подъзда дома, который находится на улице 1-я Лесная. В результате один ребенок погиб, второго госпитализировали.

В пресс-службе СК по региону РБК сообщили, что погибшей девочке было 13 лет, выжившей — 12.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию.