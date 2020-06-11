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В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа. Об этом сообщается на сайте Кировской межрайонной прокуратуры Калужской области.

Инцидент произошел днем 10 июня, когда ребенок пытался выбраться на улицу через окно. Следствием было установлено, что воспитывавший его отец уехал на заработки в Москву и запер сына одного в квартире.

С множественными травмами ребенок был доставлен в больницу, сейчас он находится в реанимации.

В связи с этим Кировской межрайонной прокуратурой была инициирована проверка прав соблюдения ребенка со стороны родителя и органов опеки.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

В конце мая в Крыму пропала шестилетняя девочка. О ее исчезновении сообщила бабушка, которая заявила, что ребенок вместе с отцом и его друзьями ушли на рыбалку. Выяснилось, что во время рыбалки мужчины распивали спиртное и оставили ребенка без присмотра. Позднее тело девочки было найдено на дне Северо-Крымского канала. В связи с происшествием полиция возбудила уголовные дела в отношении отца девочки и представителей органов системы профилактики.

Теги: Киров, ребенок, Прокуратура
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