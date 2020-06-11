В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа. Об этом сообщается на сайте Кировской межрайонной прокуратуры Калужской области.

Инцидент произошел днем 10 июня, когда ребенок пытался выбраться на улицу через окно. Следствием было установлено, что воспитывавший его отец уехал на заработки в Москву и запер сына одного в квартире.

С множественными травмами ребенок был доставлен в больницу, сейчас он находится в реанимации.

В связи с этим Кировской межрайонной прокуратурой была инициирована проверка прав соблюдения ребенка со стороны родителя и органов опеки.