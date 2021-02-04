Путин подписал закон о штрафах за пропаганду «веселящего газа»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за пропаганду закиси азота, или «веселящего газа». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наказываться будет пропаганда использования закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. За это граждан будут штрафовать на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс., юрлиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

Деятельность ИП и компаний в случае нарушения могут остановить на срок до 30 суток.

Закон о запрете пропаганды, а также продажи, производства, хранения и пересылки закиси азота Путин подписал еще в конце декабря прошлого года. Ограничение касается тех случаев, когда газ не предназначен для пищевой продукции, либо медицинских, технических и промышленных целей.