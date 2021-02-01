Путин подписал указ о выплате работающим с COVID-19 военным медикам

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. руб. медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН, работающих с пациентами с COVID-19, а также участвующим в транспортировке больных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме военных, сотрудников МВД и ФСИН, выплаты также получат медики противопожарной службы и Росгвардии.

Выплата предоставляется в случае освобождения от военных обязанностей и нахождения в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.