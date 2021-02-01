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Путин подписал указ о выплате работающим с COVID-19 военным медикам

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. руб. медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН, работающих с пациентами с COVID-19, а также участвующим в транспортировке больных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме военных, сотрудников МВД и ФСИН, выплаты также получат медики противопожарной службы и Росгвардии.

Выплата предоставляется в случае освобождения от военных обязанностей и нахождения в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Мишустин продлил выплаты за помощь больным COVID-19 до конца 2021 года
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представлять стимулирующие выплаты за помощь в борьбе с коронавирусом не только медикам и социальным работникам, но и военнослужащим, в том числе летчикам, занимающимся эвакуацией больных, сотрудникам МЧС, ФСИН и прочим сотрудникам госструктур. В ноябре Мишустин продлил эти выплаты до конца 2021 года.

Медикам, оказывающим скорую медицинскую помощь, выплачивается до 2430 руб. за рабочую смену. Фельдшерам, медсестрам и другим работникам, выполняющим похожие функции, выплата устанавливается в размере 600 руб. за смену. Оказывающие помощь больным в стационарных условиях получают до 3880 руб. за смену. В патологоанатомических бюро врачам платят 3880 руб. за смену, среднему медперсоналу — 2430 руб., младшему — 1215 руб. Водители машин скорой получают по 1215 руб.; члены экипажей воздушных судов санавиации — 1215 руб.; не оказывающие помощь, но контактирующие с больными COVID-19 врачи — 2430 руб. Такие же выплаты установили для выполняющих такие же функции военнослужащих и сотрудников других структур.

 

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