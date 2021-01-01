Дума поддержала запреты на продажу и рекламу «веселящего газа»

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу «веселящего газа» (закиси азота). Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты. Также в первом чтении Госдума одобрила законопроект, запрещающий продажу «веселящего газа» в целях, не связанных с медицинскими целями.

В документе предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях отдельной статьей «Пропаганда закиси азота». Также в законопроекте говорится, что лица, участвующие в пропаганде или незаконной рекламе газа, могут быть оштрафованы. Так, для физических лиц штраф составит в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. Кроме того, законопроект позволяет в административном порядке приостановить работу ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

В пояснительной записке к законопроекту о запрете на продажу закиси азота в немедицинских целях говорится, что вдыхание «веселящего газа» приводит к состоянию эйфории, которое сопровождается смехом и галлюцинациями. Из-за этого свойства его используют «продавцы закиси азота, которые пропагандируют его как средство развлечения в интернете и в местах массового скопления молодежи (ночных клубах и т.д.)», следует из документа. В медицине вещество используют в ряде случаев для ингаляционного наркоза.

Законопроект внесли в Госдуму осенью 2018 года. Его автором выступила депутат от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.