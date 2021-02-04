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Число отравившихся питьевой водой в Красноярске возросло до 92 человек

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Число пострадавших от отравления некачественной водой в Красноярске возросло до 92 человек, cообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

«По состоянию на 4 февраля среди жителей нескольких домов Октябрьского района города Красноярск зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Троих госпитализировали.

Причиной отравления стала вода из сети централизованного водоснабжения, она загрязнилась после того, как 29 января была остановлена работа водозаборных сооружений «Гремячий лог».

Первые случаи отравления некачественной водопроводной водой в Октябрьском районе города были зарегистрированы в городе 1 февраля, тогда пресс-служба местного поставщика коммунальных услуг ООО «КрасКом» сообщала о 27 пострадавших. 2 февраля число отравившихся возросло до 50.

В Красноярске не менее 27 человек отравились питьевой водой
Общество
Фото:kraskom.com

Как поясняет Роспотребнадзор, инкубационный период инфекции норовирусной этиологии длится от 12 до 48 часов. Сейчас питьевая вода в городе, в том числе в домах, где проживали пострадавшие, соответствует всем нормам, заверили в ведомстве.

Проверку инцидента также ведут генеральная прокуратура Красноярского края и региональное подразделение Следственного комитета.

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