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Число пострадавших из-за питьевой воды в Красноярске превысило 50 человек

У обратившимся к медикам выявили острую кишечную инфекцию. Ранее поставщик коммунальных услуг в городе сообщил о проблемах с питьевой водой. Роспотребнадзор заявил о дезинфекции сетей водоснабжения и увеличении хлорирования

В Красноярске у 53 человек выявили острую кишечную инфекцию, заражение связывают с водой из-под крана, сообщили РБК в региональном Роспотребнадзоре.

За медицинской помощью обратились 27 человек. «Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, связывают заболевание с употреблением воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор проводит полный комплекс исследований воды из водозабора «Гремячий лог», в распределительной сети Октябрьского района, где были зафиксированы отравления, а также биоматериала больных.

В Красноярске не менее 27 человек отравились питьевой водой
Общество
Фото:kraskom.com

«По предписанию управления проводится дезинфекция сетей водоснабжения, а также повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть», — отметили в Роспотребнадзоре. Там заверили, что сейчас качество питьевой воды, в том числе в Октябрьском районе, соответствует всем нормам.

О том, что в Красноярске люди в нескольких домах почувствовали себя плохо, стало известно накануне. ООО «КрасКом», которое является местным поставщиком коммунальных услуг, сообщило, что причиной стала вода.

В СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили о начале проверки. В ведомстве уточнили, что ранее в домах, где пострадали люди, было отключено холодное водоснабжение, а после того, как оно возобновилось, жители стали жаловаться на плохое самочувствие. Как сообщал портал NGS24.ru, после подачи воды она стала желтого цвета, помутнела и стала плохо пахнуть.

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отравление водой Красноярский край Красноярск Роспотребнадзор
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