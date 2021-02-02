Число пострадавших из-за питьевой воды в Красноярске превысило 50 человек

У обратившимся к медикам выявили острую кишечную инфекцию. Ранее поставщик коммунальных услуг в городе сообщил о проблемах с питьевой водой. Роспотребнадзор заявил о дезинфекции сетей водоснабжения и увеличении хлорирования

В Красноярске у 53 человек выявили острую кишечную инфекцию, заражение связывают с водой из-под крана, сообщили РБК в региональном Роспотребнадзоре.

За медицинской помощью обратились 27 человек. «Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, связывают заболевание с употреблением воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор проводит полный комплекс исследований воды из водозабора «Гремячий лог», в распределительной сети Октябрьского района, где были зафиксированы отравления, а также биоматериала больных.

«По предписанию управления проводится дезинфекция сетей водоснабжения, а также повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть», — отметили в Роспотребнадзоре. Там заверили, что сейчас качество питьевой воды, в том числе в Октябрьском районе, соответствует всем нормам.