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В Красноярске не менее 27 человек отравились питьевой водой

Жителям домов, где зафиксированы отравления, рекомендовали не пить водопроводную воду. Ранее коммунальщики сообщили, что проблема во внутридомовых сетях. Проверкой инцидента занялись СК, прокуратура и Роспотребнадзор
Фото: kraskom.com
Фото: kraskom.com

Некачественной питьевой водой в Красноярске отравились по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщила пресс-служба местного поставщика коммунальных услуг ООО «КрасКом».

Пострадали жители 12 домов на четырех улицах. «Всем жителям вышеназванных домов настоятельно рекомендуем до полного выяснения причин пользоваться холодной водой как технической, предварительно ее следует прокипятить», — заявили в компании.

Сотрудники «КрасКома» и Роспотребнадзора в течение недели будут отбирать пробы из распределительной сети и в квартирах домов, жители которых жаловались на некачественную воду.

Прокуратура проверит данные об отравлении водой в Красноярске
Общество
Фото:Cate Gillon / Getty Images

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, следователи организовали проверку.

В ведомстве уточнили, что 1 февраля местные СМИ и пользователи социальных сетей опубликовали сообщения об ухудшении самочувствия жителей нескольких домов в Октябрьском районе города после использования холодной воды из-под крана. Перед этим в районе отключали водоснабжение, а после его возобновления несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

О санитарно-эпидемиологическом расследовании также уведомило региональное управление Роспотребнадзора. «Проведен отбор проб воды на водозаборе «Гремячий лог» ООО «КрасКом», в распределительной сети Октябрьского района г. Красноярска с целью проведения лабораторных исследований», — заявили в надзорном органе.

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Фото:РИА Новости

В «КрасКоме» позже заявили, что лабораторные исследования подтвердили, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в холодной воде не превышены, а результаты анализов по микробиологии еще не готовы.

Издание NGS24 сообщило, что после восстановления подачи воды она стала плохо пахнуть и приобрела мутно-желтый оттенок. В коммунальной организации выдвинули предварительную версию, что проблема кроется во внутридомовых системах водоснабжения. 

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Елизавета Ламова
Красноярск отравление питьевая вода СК
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