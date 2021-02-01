В Красноярске не менее 27 человек отравились питьевой водой

В ведомстве уточнили, что 1 февраля местные СМИ и пользователи социальных сетей опубликовали сообщения об ухудшении самочувствия жителей нескольких домов в Октябрьском районе города после использования холодной воды из-под крана. Перед этим в районе отключали водоснабжение, а после его возобновления несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

О санитарно-эпидемиологическом расследовании также уведомило региональное управление Роспотребнадзора. «Проведен отбор проб воды на водозаборе «Гремячий лог» ООО «КрасКом», в распределительной сети Октябрьского района г. Красноярска с целью проведения лабораторных исследований», — заявили в надзорном органе.

В «КрасКоме» позже заявили, что лабораторные исследования подтвердили, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в холодной воде не превышены, а результаты анализов по микробиологии еще не готовы.

Издание NGS24 сообщило, что после восстановления подачи воды она стала плохо пахнуть и приобрела мутно-желтый оттенок. В коммунальной организации выдвинули предварительную версию, что проблема кроется во внутридомовых системах водоснабжения.

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.