В Красноярске не менее 27 человек отравились питьевой водой
Некачественной питьевой водой в Красноярске отравились по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщила пресс-служба местного поставщика коммунальных услуг ООО «КрасКом».
Пострадали жители 12 домов на четырех улицах. «Всем жителям вышеназванных домов настоятельно рекомендуем до полного выяснения причин пользоваться холодной водой как технической, предварительно ее следует прокипятить», — заявили в компании.
Сотрудники «КрасКома» и Роспотребнадзора в течение недели будут отбирать пробы из распределительной сети и в квартирах домов, жители которых жаловались на некачественную воду.
Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, следователи организовали проверку.