Синоптик предупредил об усилении снегопада в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Начавшийся в Москве снегопад в вечерние часы должен усилиться, снег будет идти до утра 4 февраля, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Всего до 4 февраля выпадет от 2 до 5 мм осадков, что в пределах суточной нормы, уточнил Леус. «Суммарно, учитывая вечер четверга и ночь пятницы, циклон принесет от 7 до 12 мм», — сказал он.

Причиной снегопада стал теплый атмосферный фронт, добавил синоптик.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, ночью она будет колебаться от минус 4 градусов до минус 6 градусов, 4 февраля потеплеет до минус 1 градуса. К утру 5 февраля ожидается похолодание до минус 12 градусов.