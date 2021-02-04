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В Гидрометцентре предупредили о 26-градусных морозах в столичном регионе

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

С 5 февраля в Московском регионе начнется заметное похолодание, ночью температура опустится до минус 14 градусов, днем — до минус 9–11 градусов. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людимила Паршина, передает «Российская газета».

По словам Паршиной, 6 февраля будет еще холоднее: около минус 13–18 градусов ночью и минус 10–15 градусов днем. А 7 февраля ночью температура опустится до минус 22 градусов, днем — до минус 17 градусов.

Следующая неделя также начнется с морозной погоды. В понедельник, 8 февраля, ожидается понижение ночной температуры до минус 25 градусов, а в ночь на вторник — до минус 26 градусов. Днем в эти дни прогнозируется минус 13–18 градусов.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Гидрометцентре добавили, что 5 февраля сильные снегопады ожидают жителей Курской области, севера Поволжья и Архангельской области. Сильные дожди со снегом, по прогнозам, придут в Краснодарский край, Крым и Волгоградскую область.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в начале следующей недели температура в столичном регионе опустится до минус 22–28 градусов. По его словам, эти показатели могут стать самыми низкими за всю зиму.

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