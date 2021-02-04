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Пандемия коронавируса ,  
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Штаб при мэрии Москвы разработал антиковидную инструкцию для бизнесменов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Московский штаб по защите бизнеса, который возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, совместно с представителями предпринимательского сообщества разработали «антивирусный пакет» — сборник антикоронавирусных инструкций для бизнеса. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В условиях пандемии стало ясно, что предпринимателям нужна помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных антиковидных требований», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, инструкции должны помочь бизнесу разобраться и юридически подтвердить, что все необходимые меры для соблюдения режима повышенной готовности были приняты.

Согласно инструкции, предприниматель должен обеспечить обработку рук антисептиками у входа в помещение, измерение работникам температуры и отстранять тех, у кого есть признаки COVID-19, проконтролировав, что они вызвали на дом врача.

Помещения нужно с определенной периодичностью (например, раз в 15 дней) дезинфицировать, а также вести бумажный журнал учета санобработки поверхностей, чтобы отследить факт проведения дезинфекции, а затем при необходимости предъявить его надзорным органам. Вести его должен ответственный работник, которого назначит руководитель.

Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Всех сотрудников, которые будут упомянуты в документе, необходимо ознакомить с приказами и инструкциями.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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Кроме того, если работник заболел коронавирусом, надо внепланово продезинфицировать все помещения, где он находился. По запросу оперштаба Москвы необходимо будет предоставить информацию о том, с какими коллегами заболевший контактировал при исполнении своих трудовых обязанностей.

Для дезинфекции помещений надо использовать хлорактивные средства с концентрацией активного хлора не менее 0,06%, а также трехпроцентный хлорамин Б.

Помимо этого, в организации должен быть как минимум пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки и для обработки рук, а также маски или респираторы.

Ранее, 16 января, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также их работники с 19 января попадают под программу вакцинации от коронавируса. Проводить ее будут препаратом «Спутник V» от центра им. Н.Ф. Гамалеи.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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