Штаб при мэрии Москвы разработал антиковидную инструкцию для бизнесменов

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Московский штаб по защите бизнеса, который возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, совместно с представителями предпринимательского сообщества разработали «антивирусный пакет» — сборник антикоронавирусных инструкций для бизнеса. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В условиях пандемии стало ясно, что предпринимателям нужна помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных антиковидных требований», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, инструкции должны помочь бизнесу разобраться и юридически подтвердить, что все необходимые меры для соблюдения режима повышенной готовности были приняты.

Согласно инструкции, предприниматель должен обеспечить обработку рук антисептиками у входа в помещение, измерение работникам температуры и отстранять тех, у кого есть признаки COVID-19, проконтролировав, что они вызвали на дом врача.

Помещения нужно с определенной периодичностью (например, раз в 15 дней) дезинфицировать, а также вести бумажный журнал учета санобработки поверхностей, чтобы отследить факт проведения дезинфекции, а затем при необходимости предъявить его надзорным органам. Вести его должен ответственный работник, которого назначит руководитель.