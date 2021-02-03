МИД Австрии пригрозил ввести точечные санкции против России за Навального

Навальному стало плохо в августе 2020 года во время поездки по России, политик впал в кому и попал в больницу. Его вывезли на лечение в Германию. Немецкие специалисты нашли в его анализах следы боевого отравляющего вещества из семейства «Новичок». Российские врачи, работавшие с Навальным, заявили, что в организме оппозиционера не было каких-либо ядов.

Политик выжил, в конце сентября 2020 года его выписали из берлинской клиники. Навальный выпустил расследование случившего, в котором обвинил в отравлении ФСБ, якобы действовавшую по указу президента России Владимира Путина.

Сразу по прилету в Россию Навального задержали в рамках дела «Ив Роше», так как ФСИН потребовала заменить полученный им условный срок на реальный. Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство и назначил политику три с половиной года колонии общего режима.