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МИД Австрии пригрозил ввести точечные санкции против России за Навального

Александер Шалленберг
Александер Шалленберг (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Австрия может ввести точечные санкции против России из-за дела российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил министр иностранных дел Александер Шалленберг, передает Der Standard.

Министр отметил, что решение будет принято после встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится в ближайшие несколько дней. В связи с казусом Навального в Евросоюзе могут впервые применить санкционный режим за нарушение прав человека.

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Шалленберг указал, что Россия является важным экономическим партнером, поэтому Австрия хочет задействовать точечные санкции, оставляющие пространство для взаимодействия.

«За решеткой должны находиться не жертвы трусливого химического нападения, а преступники», — прокомментировал дело Навального министр.

Навальному стало плохо в августе 2020 года во время поездки по России, политик впал в кому и попал в больницу. Его вывезли на лечение в Германию. Немецкие специалисты нашли в его анализах следы боевого отравляющего вещества из семейства «Новичок». Российские врачи, работавшие с Навальным, заявили, что в организме оппозиционера не было каких-либо ядов.

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Политик выжил, в конце сентября 2020 года его выписали из берлинской клиники. Навальный выпустил расследование случившего, в котором обвинил в отравлении ФСБ, якобы действовавшую по указу президента России Владимира Путина.

Сразу по прилету в Россию Навального задержали в рамках дела «Ив Роше», так как ФСИН потребовала заменить полученный им условный срок на реальный. Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство и назначил политику три с половиной года колонии общего режима.

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