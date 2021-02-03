Германия не исключила новые санкции против России из-за Навального

В октябре Евросоюз после долгих согласований ввел новые санкции против России в связи с отравлением Навального. В санкционном списке ЕС оказались тогда директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместитель министра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.



Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства, при наличии, в ЕС замораживаются, граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы. При обсуждении санкций некоторые страны, в частности Польша, требовали ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», однако в итоговом списке он не упоминается.

При этом в декабре Еврокомиссия выступила против расширения санкций в отношении российского газопровода и раскритиковала новые ограничения, введенные против «Северного потока-2». «Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — заявил тогда представитель пресс-службы ЕК Петер Стано. Он пообещал, что ЕС будет отстаивать интересы своих компаний любыми законными способами.

Алексей Навальный был задержан и арестован после возвращения в Россию 17 января из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации. 2 февраля суд приговорил его к реальному сроку заключения по делу «Ив Роше».

Издание USA Today со ссылкой на исполнительного директора основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) )Владимира Ашуркова сообщила, что ФБК направил президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Всего в списке 35 человек. В Белом доме подтвердили изданию, что получили письмо. Ашурков также рассказал CNN, что команда Навального намерена обратиться с таким же письмом к Евросоюзу и Великобритании. «Запад должен наказать лиц, которые сделали своей национальной политикой фальсификацию выборов, воровство из бюджета и отравление [Алексея Навального]», — заявил Ашурков. В его список попали, в частности, бизнесмен Роман Абрамович, министр здравоохранения Михаил Мурашко, телеведущий Владимир Соловьев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков завил, что своими призывами к западным странам ввести персональные санкции против России ФБК продемонстрировал статус иностранного агента. «Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов — фонд, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — отметил он. Песков добавил, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада хорошо известна — Москва считает ее «абсолютно неприемлемой». По его словам, это абсолютно неправильные методы ведения отношений между странами.