Зеленский поручил проверить боеспособность армии Украины в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Aaron Chown / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении. Распоряжение было отдано 1 февраля.

Как рассказали в пресс-службе, целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств к выполнению задач, а также определение эффективности мер руководства Министерства обороны Украины и других органов военного управления. Также проверка направлена на выявление негативно влияющих на готовность к выполнению задач факторов.

Ранее бывший президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. Так Кравчук отреагировал на проведение форума «Русский Донбасс», на котором прозвучали лозунги за включение независимых республик в состав России. По его словам, эта риторика не соответствует риторике непризнанных ДНР и ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины.