В Киеве предложили «золотой мост России на уход» из Донбасса

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Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве «золотой мост» для окончания конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию Politeka.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — сказал собеседник. Он отметил, что при условии выполнения Москвой пунктов соглашения с нее снимут санкции.

Речь идет о Минских соглашениях, которые были приняты в 2015 году. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Россия считает, что положения соглашений не выполняются Киевом, украинские власти в этом обвиняли и непризнанные республики Донбасса. Москва также заявляет об отсутствии регулярных войск на востоке Украины.

В ноябре Арестович заявил о планах украинских властей пролонгировать закон об особом статусе Донбасса без включения в него «формулы Штайнмайера». «Формула», получившая название по имени действующего президента ФРГ и бывшего главы МИДа страны Франка-Вальтера Штайнмайера, предусматривает проведение выборов на территории самопровозглашенных республик и получение ими особого статуса после того, как ОБСЕ признает итоги этих выборов. В середине декабря Украина продлила действие закона об особом статусе непризнанных республик.