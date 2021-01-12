Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12:47
Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 20:01 Сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза Бизнес, 19:52 В Киеве предложили «золотой мост России на уход» из Донбасса Политика, 19:39 Как начинающему бизнесмену «упаковать» и продать свою идею РБК и Сбер500, 19:32 Два матча НХЛ пройдут на открытом воздухе Спорт, 19:23 Netflix презентовал трейлер оригинальных проектов на 2021 год Стиль, 19:23 Биткоин установил новый рекорд Крипто, 19:20 Популярность Telegram из-за Трампа, COVID по кашлю. Главные новости РБК Общество, 19:04 Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 19:03 Лукашенко заявил о готовности провести ЧМ по хоккею «хоть завтра» Спорт, 19:00 В Москве закончилась «коммунальная амнистия» Недвижимость, 18:58 В Подмосковье арестовали въехавшего в колонну военных водителя грузовика Общество, 18:55 Президент самолетного сегмента Utair Пермяков ушел в отставку Бизнес, 18:52 Трамп предупредил об опасности для США в случае импичмента Политика, 18:51
Политический кризис на Украине ,  
0 

В Киеве предложили «золотой мост России на уход» из Донбасса

Фото: Дэн Леви / РИА Новости
Фото: Дэн Леви / РИА Новости

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве «золотой мост» для окончания конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию Politeka.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — сказал собеседник. Он отметил, что при условии выполнения Москвой пунктов соглашения с нее снимут санкции.

Речь идет о Минских соглашениях, которые были приняты в 2015 году. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Россия считает, что положения соглашений не выполняются Киевом, украинские власти в этом обвиняли и непризнанные республики Донбасса. Москва также заявляет об отсутствии регулярных войск на востоке Украины.

Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Политика
Фото:Михаил Соколов / ТАСС

В ноябре Арестович заявил о планах украинских властей пролонгировать закон об особом статусе Донбасса без включения в него «формулы Штайнмайера». «Формула», получившая название по имени действующего президента ФРГ и бывшего главы МИДа страны Франка-Вальтера Штайнмайера, предусматривает проведение выборов на территории самопровозглашенных республик и получение ими особого статуса после того, как ОБСЕ признает итоги этих выборов. В середине декабря Украина продлила действие закона об особом статусе непризнанных республик.

В сентябре член трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу Андрей Костин заявил, что «формулу» планируется включить в закон об особом статусе Донбасса. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, «чтобы этот закон вместе с включенной «формулой Штайнмайера» работал с точки зрения права».

Донбасс Украина
Материалы по теме
Генерал ВСУ опроверг «хорватский сценарий» в Донбассе
Политика
В Кремле заявили о невозможности оставить жителей Донбасса без поддержки
Политика
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter