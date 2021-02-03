Синоптики предупредили об осадках и гололедице в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве ожидается ухудшение погоды во второй половине дня 3 февраля. Об этом сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос » Елена Волосюк.

По ее словам, в столице начнется снегопад. «Это будет связано с приближением с запада теплого атмосферного фронта. Как правило, прохождение теплых фронтов характеризуется достаточно большим количеством осадков, снег, который пойдет сегодня, ослабеет лишь завтра», — сказала Волосюк.

За день 3 февраля выпадет не более 3–4 мм осадков, но снегопад продолжится и на следующий день и в общей сложности за полтора дня может выпасть от 6 до 8 мм осадков. «Месячная норма февраля составляет 36 мм, можно говорить о том, что сегодня выпадет десятая часть месячной нормы», — отметила синоптик.

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение об опасной погоде действует до 21:00 четверга. Температура в столице опустится до минус 4°C — минус 2°C градусов, в городе ожидается небольшой снег, следует из прогноза ведомства.