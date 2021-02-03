Синоптики рассказали о последствиях циклона «Квирин» для Петербурга

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербург пришел циклон «Квирин», сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Под влиянием этого циклона в городе погода облачная, идет снег. В первой половине дня он будет сильным и продолжится до 4 февраля. По словам метеоролога, в Санкт-Петербурге выпало уже 3 мм осадков, а в области — 4 мм.

«Сегодняшний день в Санкт-Петербурге стал самым снежным с начала зимы, если иметь в виду высоту снежного покрова — она достигла 21 см», — сказал Леус.

Атлантический циклон «Квирин» также влияет на погоду и на северо-западе европейской части России, уточняет специалист.