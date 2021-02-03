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Художник по свету уволился из филармонии после надписи о политзаключенных

Станислав Семенюк
Станислав Семенюк (Фото: stas.semenyuk.9 / Facebook)

Художник по свету и видеооператор Станислав Семенюк, который в день акции сторонников Алексея Навального спроецировал на стену Московской филармонии надпись «Свободу политзаключенным», уволился из этой концертной организации. Об этом он сообщил РБК.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в воскресенье, 31 января, на стену над сценой Московской филармонии спроецировали призыв «Свободу политзаключенным». Строчку из этих двух слов добавили к стандартной рекламной информации о возможности купить билеты в кассах зала или на сайте. Затем стало известно, что этот призыв к видеопроекции добавил художник по свету Станислав Семенюк и что после инцидента он был уволен.

В беседе с РБК Семенюк подтвердил эту информацию, но уточнил, что решение уволиться принял он сам. «Я написал заявление по собственному желанию. Поскольку я художник по свету, меня отстранили от доступа к рабочим компьютерам, поэтому я не мог выполнять свою профессиональную деятельность, как я хочу. Я принял решение, что уйду. Отстранили в виду того, что я испортил имидж Московской государственной филармонии после того, как спроецировал на стену зала надпись «Свободу политзаключенным», — сказал Семенюк.

В Московской филармонии не смогли оперативно предоставить РБК комментарий.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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31 января, а также неделей ранее, 23 января, в Москве и других российских городах прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Они закончились массовыми задержаниями. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в общей сложности за эти два дня задержаны были более 9 тыс. человек.

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2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок для Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Он отправится в колонию на два года и восемь месяцев. Не согласованные властями акции протеста, которые начались после приговора, также закончились массовыми задержаниями.

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