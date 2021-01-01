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Пандемия коронавируса ,  
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В Белоруссии началась вакцинация от COVID-19

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. В сообщении отмечается, что 29 декабря в страну прибыла первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

В первую очередь вакцинироваться будут медицинские работники и педагоги, а также те специалисты, кто из-за особенностей своей профессии много контактирует с другими людьми, заявил глава Минздрава Дмитрий Пиневич. По его словам, вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

Вакцину «Спутник V» впервые зарегистрировали за рубежом
Общество
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В стране создана система хранения препарата, а также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, которое позволяет транспортировать препарат, отметил Пиневич.

В Белоруссии назвали сроки производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

Пиневич также поблагодарил российских коллег «за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса». В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что «быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы».

Испытания российской вакцины от COVID-19 начали в Белоруссии в начале октября. Тогда прививку сделали 100 добровольцам. 21 декабря Белоруссия выдала регистрационное удостоверение российской вакцине. Страна стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину «Спутник V».

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Белоруссия вакцина COVID-19 коронавирус
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Вакцину «Спутник V» впервые зарегистрировали за рубежом
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В Белоруссии назвали сроки производства российской вакцины от COVID-19
Общество
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