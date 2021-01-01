В Белоруссии началась вакцинация от COVID-19
Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. В сообщении отмечается, что 29 декабря в страну прибыла первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В первую очередь вакцинироваться будут медицинские работники и педагоги, а также те специалисты, кто из-за особенностей своей профессии много контактирует с другими людьми, заявил глава Минздрава Дмитрий Пиневич. По его словам, вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.
В стране создана система хранения препарата, а также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, которое позволяет транспортировать препарат, отметил Пиневич.