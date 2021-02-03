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Врачи оценили вероятность потери зрения из-за коронавируса

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Полная потеря зрения после из-за коронавирусной инфекции, на сегодняшний день является единичным случаем. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

Ранее британские врачи сообщили о первом случае развития стойкой корковой слепоты у 54-летней женщины, заразившейся коронавирусом. Она развилась после длительного пребывания пациентки в реанимации и синдрома задней обратимой энцефалопатии. Их исследование было опубликовано в журнале Cureus.

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Фото:Laurent Gillieron / EPA / ТАСС

По словам Пшеничной, описанный британскими учеными случай является уникальным. При этом она отметила, что делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с коронавирусом нельзя. Пшеничная предположила, что, возможно, у данного пациента был инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями (нарушение кровотока) или же клинический признак вызвало проявление энцефалопатии (дистрофическое поражение мозговой ткани).

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК также заявил, что коронавирус может поражать головной мозг, однако, в описанном учеными случае необходимо дополнительное исследование.

«Вполне возможно, что на фоне коронавируса это возникает, хотя он может быть и ни при чем, необходимо обследовать. Известно, что коронавирус поражает головной мозг и может поражать различные нервы, множество случаев описано», — сказал Малышев. При этом, по его словам, возникновение корковой слепоты при коронавирусе — это пока эксклюзивный случай.

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По мнению профессора, доктора медицинских наук, офтальмолога-хирурга Татьяны Шиловой, потеря зрения при COVID-19 возможна в результате микротромбозов на уровне сосудистых сетей глаза, мозга, почек. «Корковая слепота связана с этими микротромбозами, безусловно, может случиться такое. Мы же видим не глазом, а мозгом, поэтому если произошел процесс микроинсульта, который может быть связан с коронавирусной инфекцией, то человек перестает видеть, потому что кора не может воспринимать образы», — пояснила врач.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Также по словам Шиловой, гипоксическое состояние может вызывать ишемию задних корковых отделов головного мозга, что приводит к потери зрения. Кроме того, к потере функционирования корковых зон ведет цитокиновый шторм.
«Зрительный анализатор подвержен коронавирусой инфекции. На сегодняшний день у меня большое количество пациентов, которые обращаются ко мне с потерей зрения, связанной с коронавирусом. Поэтому у нас разработан целый комплекс постковидной реабилитации» — добавила врач.

Ранее доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко сообщила, что коронавирус может вызвать аллергический конъюнктивит. Также COVID-19 может «разбудить» хроническое заболевание — глаукому, отметила врач.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус COVID-19 потеря зрения новости
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