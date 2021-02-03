Врачи оценили вероятность потери зрения из-за коронавируса

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Полная потеря зрения после из-за коронавирусной инфекции, на сегодняшний день является единичным случаем. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

Ранее британские врачи сообщили о первом случае развития стойкой корковой слепоты у 54-летней женщины, заразившейся коронавирусом. Она развилась после длительного пребывания пациентки в реанимации и синдрома задней обратимой энцефалопатии. Их исследование было опубликовано в журнале Cureus.

По словам Пшеничной, описанный британскими учеными случай является уникальным. При этом она отметила, что делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с коронавирусом нельзя. Пшеничная предположила, что, возможно, у данного пациента был инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями (нарушение кровотока) или же клинический признак вызвало проявление энцефалопатии (дистрофическое поражение мозговой ткани).

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК также заявил, что коронавирус может поражать головной мозг, однако, в описанном учеными случае необходимо дополнительное исследование.