Офтальмолог назвала последствия COVID-19 для глаз

Коронавирус может вызвать обострение болезней глаз, предупредила доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.

В частности, врач-офтальмолог не исключает острое проявление такого заболевания, как аллергический конъюнктивит, у тех, кто переболел COVID-19.

«Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита», — рассказала она.

Кроме того, COVID-19 может «разбудить» хроническое заболевание — глаукому. Пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию и имеющим эту болезнь глаз, необходимо обратиться к врачу.