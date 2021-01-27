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Врачи назвали сроки возобновления физических тренировок после COVID-19

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Врачи рассказали в беседе с РБК, когда можно начинать активные физические тренировки после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Очевидно, что, когда любое тяжелое заболевание в острой фазе перенесено, дальше требуется достаточно длительный в зависимости от защитных сил организма период для восстановления», — отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, перенесенная коронавирусная инфекция серьезно отражается на сердечно-сосудистой и легочной системах. «Обеспечение кислородом тканей снижается, а следовательно работоспособность всех органов и тканей резко уменьшается, защитные и резервные силы истощаются. В обычных случаях месяц-полтора как минимум на восстановление надо, а в некоторых — и до полугода», — считает эксперт.

Как рассказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак, время, когда можно приступать к тренировкам, зависит от того, в какой степени восстановился человек.

«К физическим нагрузкам можно приступать только тогда, когда полностью восстановится газообменная функция. Понять это можно, пройдя функциональные легочные тесты. Все физические занятия с активной нагрузкой потребуют кислорода, который должен хорошо усваиваться через легкие в кровь», — заявил врач.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Бабак отметил, что, если в механизме проникновения кислорода через легкие в кровь существуют какие-то нарушения, то при любой чрезмерной физической нагрузке и интенсивной тренировке будет возникать ощущение нехватки воздуха и нарушения.

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Ранее иммунологи назвали сроки, в течение которых у переболевших коронавирусом может сохранятся иммунитет. По разным оценкам, иммунитет держится от пяти до восьми месяцев после болезни.

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