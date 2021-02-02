В Минздраве назвали побочные эффекты прививки от коронавируса

После вакцинации от коронавируса можно почувствовать симптомы, схожие с заболеванием гриппом. Об этом предупредила главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире «Первого канала.

«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

Драпкина добавила, что температура после вакцинации редко поднимается выше 38 градусов. Терапевт допустила прием лекарств, чтобы сбить ее. «Если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — указала она.

Специалист отметила, что побочные эффекты обычно держатся только первые сутки после прививки. Терапевт попросила не опасаться их и «не бежать никуда за помощью».