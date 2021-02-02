Адвокат сообщил о третьем отказе СК заводить дело о самоубийстве Славиной

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Следователи в третий раз отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, которая покончила с собой рядом со зданием управления МВД в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Караваев.

Адвокат предоставил РБК копии постановления об отказе возбуждать уголовное дело. В документе говорилось, что самоубийство журналистка совершила «по собственной воле».

Специалисты заявили, что журналистка с высокой вероятностью имела смешанное расстройство личности. Рассматривая индивидуально-психологические особенности женщины, они отмечали, что для нее были свойственны демонстративность, паранойяльность и гипертимность, что обусловливало перепады настроения, обидчивость, принципиальность, повышенную чувствительность, болезненное стремление к правде. Они сделали вывод, что эмоциональное состояние Славиной перед совершением суицида было обусловлено ее психологическим расстройством.

Следователи не увидели признаков действий третьих лиц, которые могли бы путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения довести женщину до самоубийства.