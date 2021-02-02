Мишустин освободил главу Росрыболовства от должности замминистра

Илья Шестаков (Фото: kremlin.ru )

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым освободил главу Росрыболовства Илью Шестакова от должности замминистра сельского хозяйства и переназначил его главой федерального агентства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно данным на сайте Росрыболовства, в Минсельхозе Шестаков начал работать в 2010 году. Тогда он стал замдиректора департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и качества продукции. Затем он возглавил департамент регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры, а в 2011 году стал замминистра. В январе 2014-го Шестаков также возглавил Росрыболовство.

Ранее, 25 января, правительство запретило совмещать посты заместителей министров и федеральных агентств. Эти изменения коснулись Росрыболовства, которое находится в ведении Минсельхоза, Роснедр и Рослесхоза, подотчетных Минприроды, а также Росавтодора, Росавиации и Росжелдора, которыми руководит министерство транспорта.

По словам помощника президента Игоря Левитина, руководитель агентства не может одновременно занимать две должности, поскольку тогда не будет понятно, с кого спрашивать за выполнение работы.