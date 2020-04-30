Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы

В то же время Росрыболовство указывает на отсутствие закрепленного в законе механизма, который позволял бы рыбакам-любителям продавать излишек улова «без сложных административных процедур и бумажной волокиты». Это, по мнению ведомства, ведет к высокому уровню нелегального сбыта уловов, добытых рыбаками-любителями, и ставит их в неравное положение, например, с охотниками. Так, действующее законодательство предусматривает, что граждане могут продавать продукцию, полученную из природных ресурсов: например, это касается добычи охотников-любителей или заготовок дикорастущих плодов и ягод.

Если предложенный Росрыболовством законопроект будет принят, рыбаки-любители смогут продавать свою продукцию на рынках, ярмарках и в других специальных местах, определенных властями субъекта. Росрыболовство предлагает две концепции такого механизма:

Вариант № 1. Рыбаки не платят налоги

Согласно этой версии любительская рыбалка не признается предпринимательской деятельностью, соответственно, рыбаки-любители освобождаются от уплаты налогов. Один рыбак-любитель сможет продать не больше установленных суточных норм улова — такая мера, по мнению Росрыболовства, поможет контролировать объемы продажи и не допустить легального сбыта уловов браконьеров. Для рыбаков-любителей, которые планируют продавать часть добытого улова, предлагается ввести новый вид документа — «рыболовный билет», который будет подтверждать право на продажу. Выдавать его будут территориальные органы Росрыболовства.

Вариант № 2. Рыбаки платят налоги.

Эта схема предусматривает, что продажа рыбаками-любителями улова относится к предпринимательской деятельности и «регламентируется в соответствии с налоговым законодательством о патентной системе налогообложения». Для них будет введен новый вид квот на добычу водных биоресурсов. Контролировать уловы будут территориальные органы Росрыболовства: для этого предлагается ввести специальные формы отчетности, а добытые уловы свозить в утвержденные властями субъекта места выгрузки, «имеющие причальные сооружения», где они будут проходить ветеринарный контроль.

Что думают власти регионов

Разрешить продажу рыбы частникам просили власти Мурманской области: в марте губернатор региона Андрей Чибис писал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Возможность продавать улов, по словам Чибиса, позволит региону расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложения рыбы и рыбной продукции для северян. Вопрос обсуждался с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и главой Росрыболовства, министерство предложение поддержало. «Оперативно подготовим и внесем законопроект», — писал Чибис.

РБК направил запрос в правительства Сахалинской, Магаданской и Калининградской областей, а также в правительство Республики Коми. Предложение Росрыболовства не поддерживают власти Нижегородской области, сообщил РБК руководитель областного комитета по использованию и воспроизводству объектов животного мира Николай Бондаренко. В ответе, который комитет по поручению губернатора Нижегородской области направил в Росрыболовство (есть у РБК), указано, что в предложенных концепциях нет «даже приблизительных экономических расчетов по последствиям предлагаемых решений ни для рыбных запасов, ни для федерального бюджета». Разрешение продавать добытую гражданами рыбу ликвидирует промышленное рыболовство в регионе, предупреждает Бондаренко: уже сейчас уловы рыбаков-любителей в Нижегородской области превышают объемы промышленного рыболовства. Промысловым компаниям будет проще переквалифицироваться в любителей, чем организовать промышленное рыболовство, как того требует закон, отмечает Бондаренко. «Позволив гражданам продавать добытую рыбу, мы рискуем опустошить рыбные запасы», пишет в письме Бондаренко: по его словам, принятие любой из концепций даст браконьерам легальную возможность продавать рыбу, а текущее число инспекторов рыбоохраны не сможет обеспечить должный контроль. Кроме того, по его мнению, обеспечить ветеринарно-санитарную безопасность уловов, реализуемых любителями-рыболовами, «не представляется возможным».

Предложение разрешить любительскую рыбалку не поддерживают и рыбопромышленники. Любительское рыболовство, согласно подходу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, не является источников удовлетворения потребностей в питании, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В России рыбаки-любители вылавливают около 150–200 тыс. т, оценивает Зверев, — это около 3–4% от общего улова российских рыбаков в 2019 году (4,92 млн т). Если речь идет о возможности для жителей прибрежных территорий, например Мурманской области или Камчатского края, использовать добытую рыбу для личного потребления «на семейный стол» — это важная и необходимая для социального самочувствия регионов цель, но для этого не нужно переделывать законодательство — достаточно «состыковать» нормы двух уже действующих законов, считает Зверев. Но предложение ввести новый вид деятельности — «любительское (товарное) рыболовство», где речь идет о получении регулярного устойчивого предпринимательского дохода, Зверев считает неприемлемым. По его мнению, такая «гремучая семь» разрушит конструкцию действующего законодательства, и очень быстро внутри такой законодательной конструкции «уютно устроятся устойчивые преступные и браконьерские сообщества». Рыболовы-любители смогут использовать свой статус для ухода от государственного контроля, а между тем они все чаще начинают выходить в промысловые акватории в открытом море и применять технологии, которые с точки зрения возможностей и способностей вылова ставят их на один уровень с рыбопромышленными компаниями.