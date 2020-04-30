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Бизнес ,  
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Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы

Автор инициативы — власти Мурманской области, но другие регионы предупреждают о риске уничтожения промышленного рыболовства
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Росрыболовство подготовило две концепции законопроекта, разрешающего рыбакам-любителям продавать свои уловы. Эти концепции ведомство 20 апреля направило на согласование главам регионов, следует из письма за подписью замруководителя Росрыболовства Василия Соколова (с ним ознакомился РБК).

О том, что Росрыболовство готовит такой законопроект, стало известно в феврале этого года. В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса». Концепции были разосланы субъектам и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти. В Росрыболовстве также добавили, что этот вопрос будет обсуждаться на совещании в четверг, 30 апреля.

Как сейчас регулируется любительская рыбалка

Закон «О любительском рыболовстве», действующий в России с 1 января 2020 года, разрешает гражданам рыбалку только для «удовлетворения личных целей», а также в рамках физкультурных и спортивных мероприятий. Для рыбаков устанавливается суточная норма вылова: например, в Москве и Московской области в день можно выловить трех судаков, пять щук, 30 раков, при этом их вес не должен превышать 5 кг. Согласно закону гражданин приобретает на добытый улов право собственности — это означает, что с точки зрения гражданского законодательства запрета на продажу выловленной рыбы нет, отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Но так как любительское рыболовство — это деятельность по вылову, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, вылов рыбы с целью продажи противоречит целям регулирования любительского рыболовства, добавляет юрист.

Что предлагает Росрыболовство

В концепциях, которые были направлены на согласование главам регионов, предлагается закрепить в законе «О любительском рыболовстве» понятие «продукция любительского рыболовства» и определить перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно. По экспертным оценкам, которые приводит Росрыболовство, любительской рыбалкой в России занимается от 10 до 20% населения, или не менее 15 млн чел. Продукция любительского рыболовства — один из источников существования для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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Общество
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В то же время Росрыболовство указывает на отсутствие закрепленного в законе механизма, который позволял бы рыбакам-любителям продавать излишек улова «без сложных административных процедур и бумажной волокиты». Это, по мнению ведомства, ведет к высокому уровню нелегального сбыта уловов, добытых рыбаками-любителями, и ставит их в неравное положение, например, с охотниками. Так, действующее законодательство предусматривает, что граждане могут продавать продукцию, полученную из природных ресурсов: например, это касается добычи охотников-любителей или заготовок дикорастущих плодов и ягод.

Если предложенный Росрыболовством законопроект будет принят, рыбаки-любители смогут продавать свою продукцию на рынках, ярмарках и в других специальных местах, определенных властями субъекта. Росрыболовство предлагает две концепции такого механизма:

  • Вариант № 1. Рыбаки не платят налоги

Согласно этой версии любительская рыбалка не признается предпринимательской деятельностью, соответственно, рыбаки-любители освобождаются от уплаты налогов. Один рыбак-любитель сможет продать не больше установленных суточных норм улова — такая мера, по мнению Росрыболовства, поможет контролировать объемы продажи и не допустить легального сбыта уловов браконьеров. Для рыбаков-любителей, которые планируют продавать часть добытого улова, предлагается ввести новый вид документа — «рыболовный билет», который будет подтверждать право на продажу. Выдавать его будут территориальные органы Росрыболовства.

  • Вариант № 2. Рыбаки платят налоги.

Эта схема предусматривает, что продажа рыбаками-любителями улова относится к предпринимательской деятельности и «регламентируется в соответствии с налоговым законодательством о патентной системе налогообложения». Для них будет введен новый вид квот на добычу водных биоресурсов. Контролировать уловы будут территориальные органы Росрыболовства: для этого предлагается ввести специальные формы отчетности, а добытые уловы свозить в утвержденные властями субъекта места выгрузки, «имеющие причальные сооружения», где они будут проходить ветеринарный контроль.

Что думают власти регионов

Разрешить продажу рыбы частникам просили власти Мурманской области: в марте губернатор региона Андрей Чибис писал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Возможность продавать улов, по словам Чибиса, позволит региону расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложения рыбы и рыбной продукции для северян. Вопрос обсуждался с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и главой Росрыболовства, министерство предложение поддержало. «Оперативно подготовим и внесем законопроект», — писал Чибис.

РБК направил запрос в правительства Сахалинской, Магаданской и Калининградской областей, а также в правительство Республики Коми.

Предложение Росрыболовства не поддерживают власти Нижегородской области, сообщил РБК руководитель областного комитета по использованию и воспроизводству объектов животного мира Николай Бондаренко. В ответе, который комитет по поручению губернатора Нижегородской области направил в Росрыболовство (есть у РБК), указано, что в предложенных концепциях нет «даже приблизительных экономических расчетов по последствиям предлагаемых решений ни для рыбных запасов, ни для федерального бюджета». Разрешение продавать добытую гражданами рыбу ликвидирует промышленное рыболовство в регионе, предупреждает Бондаренко: уже сейчас уловы рыбаков-любителей в Нижегородской области превышают объемы промышленного рыболовства. Промысловым компаниям будет проще переквалифицироваться в любителей, чем организовать промышленное рыболовство, как того требует закон, отмечает Бондаренко. «Позволив гражданам продавать добытую рыбу, мы рискуем опустошить рыбные запасы», пишет в письме Бондаренко: по его словам, принятие любой из концепций даст браконьерам легальную возможность продавать рыбу, а текущее число инспекторов рыбоохраны не сможет обеспечить должный контроль. Кроме того, по его мнению, обеспечить ветеринарно-санитарную безопасность уловов, реализуемых любителями-рыболовами, «не представляется возможным».

Предложение разрешить любительскую рыбалку не поддерживают и рыбопромышленники. Любительское рыболовство, согласно подходу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, не является источников удовлетворения потребностей в питании, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В России рыбаки-любители вылавливают около 150–200 тыс. т, оценивает Зверев, — это около 3–4% от общего улова российских рыбаков в 2019 году (4,92 млн т). Если речь идет о возможности для жителей прибрежных территорий, например Мурманской области или Камчатского края, использовать добытую рыбу для личного потребления «на семейный стол» — это важная и необходимая для социального самочувствия регионов цель, но для этого не нужно переделывать законодательство — достаточно «состыковать» нормы двух уже действующих законов, считает Зверев. Но предложение ввести новый вид деятельности — «любительское (товарное) рыболовство», где речь идет о получении регулярного устойчивого предпринимательского дохода, Зверев считает неприемлемым. По его мнению, такая «гремучая семь» разрушит конструкцию действующего законодательства, и очень быстро внутри такой законодательной конструкции «уютно устроятся устойчивые преступные и браконьерские сообщества». Рыболовы-любители смогут использовать свой статус для ухода от государственного контроля, а между тем они все чаще начинают выходить в промысловые акватории в открытом море и применять технологии, которые с точки зрения возможностей и способностей вылова ставят их на один уровень с рыбопромышленными компаниями.
Автор: Елена Сухорукова
Теги: рыбаки, Росрыболовство
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