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Политика ,  
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Кабмин запретил совмещать посты глав федеральных агентств и замминистра

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство запретило совмещать должности ряда заместителей министров и глав федеральных агентств, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Внимание на изменение обратила газета «Коммерсантъ».

Нововведение коснется руководства шести федеральных агентств и трех профильных министерств — Роснедр и Рослесхоза, находящихся в ведении Минприроды, Росавтодора, Росавиации и Росжелдора Минтранса и Росрыболовства Минсельхоза.

Прежняя формулировка, согласно которой «агентство возглавляет заместитель министра, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством по представлению министра», заменяется на «агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность правительством по представлению министра».

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Как отмечает «Коммерсантъ», перечисленные шесть агентств были последними «профильными» структурами кабмина, имевшими право на совмещение. Вопрос о совмещении замминистра функций руководства агентствами до сих пор решался по-разному, указывает газета. Так, в 2014 году при увольнении с должности главы Росрыболовства Андрея Крайнего его пост был упразднен за счет «совмещения» его с должностью профильного замглавы Минсельхоза Ильи Шестакова, и эта ситуация сохранялась до постановления правительства о запрете такого совмещения.

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В 2015 году таким же образом должности совместили в Росморречфлоте и Минтрансе, но в сентябре 2019 года власти сочли решение неудачным. «Не может руководитель агентства быть одновременно заместителем министра, у кого спросить тогда за то, что не выполняется работа», — отмечал тогда помощник президента Игорь Левитин. При этом той же осенью кабмин решил совместить должности замминистра транспорта и главы другого федерального агентства, Росавтодора, отмечает «Коммерсантъ». Это решение объясняли необходимостью координации дорожного нацпроекта.

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В конце декабря правительство утвердило постановление о реформе госаппарата, затрагивающее 45 министерств и ведомств. Согласно ему сокращаются 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», и 37 заместителей руководителей федеральных органов.

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