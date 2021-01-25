Кабмин запретил совмещать посты глав федеральных агентств и замминистра

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Правительство запретило совмещать должности ряда заместителей министров и глав федеральных агентств, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Внимание на изменение обратила газета «Коммерсантъ».

Нововведение коснется руководства шести федеральных агентств и трех профильных министерств — Роснедр и Рослесхоза, находящихся в ведении Минприроды, Росавтодора, Росавиации и Росжелдора Минтранса и Росрыболовства Минсельхоза.

Прежняя формулировка, согласно которой «агентство возглавляет заместитель министра, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством по представлению министра», заменяется на «агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность правительством по представлению министра».

Как отмечает «Коммерсантъ», перечисленные шесть агентств были последними «профильными» структурами кабмина, имевшими право на совмещение. Вопрос о совмещении замминистра функций руководства агентствами до сих пор решался по-разному, указывает газета. Так, в 2014 году при увольнении с должности главы Росрыболовства Андрея Крайнего его пост был упразднен за счет «совмещения» его с должностью профильного замглавы Минсельхоза Ильи Шестакова, и эта ситуация сохранялась до постановления правительства о запрете такого совмещения.