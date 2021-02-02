Надежность монумента «Родина-мать» проверят за 700 тыс. руб.
Государственный музей-заповедник «Сталинградская битва» заказал проверку долговременной безопасности строительных конструкций скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде за 700 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.
В сведениях о закупке говорится, что специалисты также проведут оценку эксплуатационной надежности главного монумента комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Максимальная цена договора составляет 700 тыс. руб. Эти средства пойдут на инженерно-технические консультации и другие услуги. Работы должны быть завершены до 31 марта.
В администрации Волгограда посоветовали РБК обратиться в Музей-заповедник «Сталинградская битва» и отметили, что закупки государственного заповедника не подведомственны муниципалитету. В Музее-заповеднике «Сталинградская битва» оперативный комментарий РБК предоставить не смогли.