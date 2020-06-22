Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг. Соответствующая видеозапись размещена на странице сообщества в Twitter.

«Родина-мать за равенство для всех! Великий ЛГБТ + флаг сегодня развевается над всем Киевом», — говорится в подписи к видеозаписи.

На кадрах демонстрируются кадры, на которых видно, как при помощи беспилотника флаг удалось закрепить на мече, который скульптура удерживает правой рукой.

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин осудил акцию активистов.

«Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство — это идиотизм», — написал нардеп в Facebook.

Монументальная скульптура «Родина-мать» располагается на правом берегу Днепра на территории музея истории Украины во Второй мировой войне. Она была открыта в составе музейного комплекса 9 мая 1981 года. В открытии принимал участие генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.