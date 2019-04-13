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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Общество ,  
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В Кривом Роге из-за проливного дождя обрушилась часть монумента «Победа»

Часть бетонной конструкции монументального комплекса «Победа» в украинском городе Кривой Рог обрушилась после проливного дождя. В результате ЧП никто не пострадал, сообщается на местном сайте «Первый Городской».

Инцидент произошел 12 апреля. Отмечается, что от одного из двух бетонных блоков мемориала отпало несколько больших кусков.

Монумент «Победа» был воздвигнут в 1968 году. Композиция состоит из чугунного памятника солдату-освободителю, а также стелы и двух бетонных блоков, в которые вмонтированы по пять факелов.

Теги: Украина, Кривой Рог, обрушение, памятник
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