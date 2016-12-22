На Камчатке вандалы повредили монумент «Здесь начинается Россия»

В городе Елизово на Камчатке вандалы обломали уши скульптуре медведицы в композиции «Здесь начинается Россия». Об этом сообщает издание «Кам 24».

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Как сообщили в администрации, скульптуру повредили в период с 11 по 15 января. Как видно на записи камеры видеонаблюдения, вечером 12 января группа людей позировала на фоне памятника. В ночь на 13 января еще четверо мужчин фотографировались ​около монумента, двое из них​ залезли на постамент. В администрации Елизово предполагают, что скульптуру мог повредить кто-то из этих людей. Городские власти пообещали вознаграждение за информацию о злоумышленниках.

Скульптурная композиция «Здесь начинается Россия» установлена в 2011 году. Монумент представляет собой вытесанных из камня медведицу и медвежонка, держащих в зубах рыбу. Вандалы уже дважды повреждали монумент.

Жители региона во время конкурса Центробанка предлагали изобразить монумент на новых банкнотах номиналом в 200 или 2 000 руб.