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В Томске с отравлением госпитализировали 30 учеников школы-интерната

Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

В школы-интернате в Бакчарском районе Томской отравились около 30 воспитанников, сообщил глава района Сергей Ревера ТАСС.

«Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей», — сказал Ревера. Дети страдают от сыпи и нарушений пищеварения.

Всего, по его словам, в специализированном интернате — Крыловской вспомогательной школе — учится 56 детей с различными отклонениями по здоровью.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Все пострадавшие госпитализированы в Томск в состоянии средней и легкой тяжести, так как в районной больнице нет инфекционного отделения, уточнил глава Бачкарского района.

По словам Реверы, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора и следственного комитета. Они проверяют смывы, взятые в учреждении, следов грызунов пока не нашли.

20 января местные власти сообщили об отравлении 90 детей в Красноармейске и 14 детей в Электростали. В последнем случае это также были учащиеся специализированного интерната, их госпитализировали.

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