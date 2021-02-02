В Томске с отравлением госпитализировали 30 учеников школы-интерната

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

В школы-интернате в Бакчарском районе Томской отравились около 30 воспитанников, сообщил глава района Сергей Ревера ТАСС.

«Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей», — сказал Ревера. Дети страдают от сыпи и нарушений пищеварения.

Всего, по его словам, в специализированном интернате — Крыловской вспомогательной школе — учится 56 детей с различными отклонениями по здоровью.

Все пострадавшие госпитализированы в Томск в состоянии средней и легкой тяжести, так как в районной больнице нет инфекционного отделения, уточнил глава Бачкарского района.