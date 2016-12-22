В Электростали детей госпитализировали из школы-интерната с отравлением

В подмосковной Электростали воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями госпитализировали после жалоб на ухудшение самочувствия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным пресс-службы, в больницы отправлены девять детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила РБК о госпитализации 13 детей, троих из них позднее родители забрали домой. У всех, по ее словам, симптомы пищевого отравления. «Состояние детей удовлетворительное, стабильное. Говорить о причинах произошедшего пока рано», — сказала Мишонова.

«Сейчас диагнозы уточняются, сделаны все необходимые анализы, заборы проб воды и продуктов питания в учреждении. Пока известно только, что питание было не привозным. Мы следим за ситуацией», — добавила она.

18 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в интернате в поселке Каратайка Ненецкого автономного округа. В результате исследования проб из помещения кафе-столовой, в которой питались дети, были обнаружены патогенные энтеробактерии (Salmonella enteritidis).