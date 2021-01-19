Минздрав опубликовал правила вакцинации «Спутником V»

Министерство описало возможные побочные реакции от препарата, указал список информации о пациенте, которую нужно собрать перед уколом и утвердил правила транспортировки вакцины

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минздрав разместил на своем сайте стандартную операционную процедуру при применении вакцины «Гамм-Ковид-Вак» (более известна под торговой маркой «Спутник V»). Документ (*pdf) описывает правила хранения и условия применения препарата, противопоказания и методику вакцинации.

В документе указано, что при подготовке к вакцинации обследование на наличие антител к коронавирусу не является обязательным. Но те граждане, у которых антитела уже выявлены, привиты не будут.

Противопоказаниями к применению вакцины являются:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или лекарства, содержащего аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания. При наличии их симптомов вакцинация должна быть отложена до выздоровления или, если заболевание хроническое, до ремиссии;

нельзя вакцинировать беременных и лиц, которым еще не исполнилось 18 лет.

В Минздраве отмечают, что из-за отсутствия полной информации о возможных побочных эффектах вакцинация может представлять опасность для тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний или онкологии. Тем не менее в список противопоказаний такие болезни включать не стали.