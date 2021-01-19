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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав опубликовал правила вакцинации «Спутником V»

Министерство описало возможные побочные реакции от препарата, указал список информации о пациенте, которую нужно собрать перед уколом и утвердил правила транспортировки вакцины
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минздрав разместил на своем сайте стандартную операционную процедуру при применении вакцины «Гамм-Ковид-Вак» (более известна под торговой маркой «Спутник V»). Документ (*pdf) описывает правила хранения и условия применения препарата, противопоказания и методику вакцинации.

В документе указано, что при подготовке к вакцинации обследование на наличие антител к коронавирусу не является обязательным. Но те граждане, у которых антитела уже выявлены, привиты не будут.

Противопоказаниями к применению вакцины являются:

  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или лекарства, содержащего аналогичные компоненты;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания. При наличии их симптомов вакцинация должна быть отложена до выздоровления или, если заболевание хроническое, до ремиссии;
  • нельзя вакцинировать беременных и лиц, которым еще не исполнилось 18 лет.

В Минздраве отмечают, что из-за отсутствия полной информации о возможных побочных эффектах вакцинация может представлять опасность для тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний или онкологии. Тем не менее в список противопоказаний такие болезни включать не стали.

Во время прививки пациент должен сообщить свое полное имя, дату рождения, контактный телефон и адрес. Из документов необходимо предъявить либо документ, удостоверяющий личность, либо СНИЛС, либо полис ОМС. Все эти документы предоставляются при их наличии, но в Минздраве отметили, что для добавления гражданина в Регистр вакцинированных необходим один из этих трех документов.

Перед введением препарата пациента должен осмотреть врач. Укол необходимо сделать в плечо или, если это невозможно, — в бедро. После вакцинации пациент 30 минут должен находиться под присмотром врача. Через 21 день нужно сделать второй укол.

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После прививки в течение нескольких дней у пациента могут развиться кратковременные реакции — повышение температуры, головная боль, отек, гриппозное состояние. «Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови», — отмечено в правилах.

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Общество
Фото:Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press
При транспортировке вакцины необходимо в первую очередь обращать внимание на соблюдение температурного режима. При вскрытии контейнеров с лекарством ответственные лица должны снимать на камеру то, как окрашен контрольный элемент термоиндикации.

Поскольку вакцина зарегистрирована по особой процедуре, о каждой инъекции необходимо уведомлять Росздравнадзор. Данные о прививке вносятся в специальную систему. Если у пациента развивается какой-либо серьезный побочный эффект, об этом нужно в течение двух часов уведомить Роспотребнадзор и главврача учреждения, где была сделана прививка. Необходимо провести расследование всех случаев серьезных побочных явлений, возникших после введения вакцины, даже если нет информации о том, что они связаны с этим уколом. К таким побочным эффектам относятся, например, судороги, тяжелые аллергические реакции, острое воспаление почек. В списке также указана «внезапная смерть, другие случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививками».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России началась 18 января по поручению президента Владимира Путина. К этому моменту зарегистрированы два отечественных препарата от COVID-19: «Спутник V», созданный в Центре им. Гамалеи, а также пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» производства новосибирской компании «Вектор».

Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19 правила вакцинация
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