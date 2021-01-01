В Москве назвали долю людей с побочными эффектами после прививки от COVID

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Почти каждый десятый может ощутить жар, озноб, слабость или тошноту после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на памятку для жителей Москвы, которую выдают пациентам после вакцинации.

В памятке сообщается, что 5,7% пациентов могут почувствовать ломоту в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головную боль или температуру более 37 градусов. При повышении температуры более 38 градусов пациентам следует принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов держится в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача, говорится в рекомендациях.

При этом около 4,7% пациентов, получающих прививку, пожаловались на боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. В рекомендациях отмечается, что отдельного лечения в таких случаях, как правило, не требуется, однако для устранения отека и дискомфорта рекомендуется принять антигистаминные препараты.

Помимо прочего, 1,5% пациентов склонны почувствовать заложенность носа, насморк или першение в горле. В таких случаях специалисты рекомендуют обильное питье, полоскание горла, а также использование назальных спреев. Менее чем у 1% пациентов может наблюдаться учащение сердечного пульса или повышение давления.

Большая часть пациентов переносит вакцинацию без недомоганий. При этом их появление также является нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета. При возникновении слабости, общей усталости и тошноте пациентам рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и позволить себе отдохнуть.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» в середине августа. Препарат разработали специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация проводится в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а спустя три недели делают вторую инъекцию.

2 декабря Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в стране со следующей недели. По словам главы государства, объемы производства вакцины в ближайшие несколько дней достигнут 2 млн доз, что, по словам Путина, даст возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию, которая прежде всего коснется двух групп риска — врачей и учителей.