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Отравление Навального ,  
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Суд арестовал Илью Яшина на 10 суток по статье о неповиновении полиции

Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: IlyaYashin / Twitter)
Главу муниципалитета Красноселького района Москвы Илью Яшина арестовали на 10 суток) за сопротивление сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и оштрафовали на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января (ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом РБК сообщил его адвокат Михаил Брюков.

Яшин рассказал в Facebook, что его задержали не на самой акции, а после нее. Сотрудники ДПС и ОМОН остановили автомобиль, в котором он находился вместе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым, которого также задержали. Решение о штрафе Яшин назвал смешным, заявив, что в рапорте говорится, что он не хотел выходить из машины. «При этом задержали меня рядом с машиной, из которой, как он сам утверждает, я добровольно вышел. В чем тогда правонарушение?», — написал он.

Ранее 1 февраля Пивоварова арестовали на 29 суток за нарушение порядка проведения акции, а также за неповиновение требованию сотрудника полиции.

Исполнительного директора «Открытой России» арестовали на 29 суток
Политика
Андрей Пивоваров

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января. В столичном ГУ МВД России сообщили, что в несанкционированной акции протеста в Москве 31 января приняли участие 2 тыс. человек. При этом политолог Екатерина Шульман оценила количество протестующих в Москве в 6–8 тыс. Правозащитники из «ОВД-Инфо» насчитали на акциях 31 января 5656 задержанных по стране, из которых в Москве — 1861 (данные на 18:27 мск 1 февраля). В МВД данных о задержанных не приводили.

Поводом для митингов стало задержание и арест Навального после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение и реабилитацию после отравления. По данным властей ФРГ, Навальный был отравлен веществом из той же группы, что и яд «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель призывала Россию к ответу по данному вопросу, Кремль отрицает свою причастность к отравлению, российские власти неоднократно заявляли, что отравляющих веществ в организме оппозиционера до отправки в Германию обнаружено не было.

ФСИН требует заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный, обвиняя оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. Суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

Яшин протест арест новости
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