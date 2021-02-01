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Исполнительного директора «Открытой России» арестовали на 29 суток

Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали на 29 суток за нарушение порядка проведения акции, а также за неповиновение требованию сотрудника полиции. Об этом РБК сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев.

«Андрея Пивоварова арестовали по ч. 1 ст. 19 КоАП РФ на десять суток, по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ — на 29 суток. Апелляционная жалоба будет написана сегодня, направлена, вероятно, сегодня или завтра — в самые краткие сроки», — сказал Елисеев.

Об этом также сообщили ТАСС в пресс-службе суда. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Измайловского районного суда.

31 января в разных городах России вновь прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве МВД зафиксировало 2 тыс. участников акций, включая представителей СМИ. Политолог Екатерина Шульман оценила количество протестующих в Москве в 6–8 тыс.

По данным «ОВД-Инфо», всего в по всей стране в ходе протестов были задержаны 5 611 человек. Из них в Москве — 1 848 человек.

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Среди задержанных был и Пивоваров. В своем Twitter Пивоваров сообщил, что ему сразу не сообщили причину задержания и заявили о намерении направить в Краснопресненский ОВД Москвы. Но позже оппозиционер указал, что его привезли в Измайлово.

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Вместе с ним задержали и оппозиционера Илью Яшина, которого везли в отделение полиции в одной машине с Пивоваровым. В комментарии «РИА Новости» Яшин указал, что в момент задержания он не был в месте проведения протестной акции.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 267 УК о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время протестных акций. В рамках этого дела в качестве свидетеля допросили и Пивоварова.

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