Петербуржцам открыли запись на вакцинацию через портал госуслуг

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На портале государственных услуг в Санкт-Петербурге открылась специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба Смольного.

Регистрация на сайте госуслуг не обязательна. Чтобы записаться, сначала надо указать район проживания, затем свою поликлинику, после в «списке специалистов» выбрать «Вакцинация от COVID-19». В конце портал предложит определить удобные день и время для вакцинации, указано в инструкции.

Особенность записи через госуслуги — пройти вакцинацию можно только в той поликлинике, к которой человек прикреплен. На другой онлайн-платформе, которая была открыта раньше, житель Петербурга может записаться на прививку в любую доступную ему поликлинику. При использовании последней требуется вручную проверить наличие свободных мест во всех поликлиниках. Поэтому петербуржцы самостоятельно создали телеграм-бот, показывающий свободные места и таблицу в Google Docs, где данные по доступным номеркам обновляются раз в полчаса.

С 1 февраля стала также доступна запись через Единую информационно-справочную службу «122». По телефону возможна не только запись, но и консультация по всем вопросам, связанным с вакцинацией, сообщает пресс-служба Смольного.