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Пандемия коронавируса ,  
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Петербуржцам открыли запись на вакцинацию через портал госуслуг

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На портале государственных услуг в Санкт-Петербурге открылась специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба Смольного.

Регистрация на сайте госуслуг не обязательна. Чтобы записаться, сначала надо указать район проживания, затем свою поликлинику, после в «списке специалистов» выбрать «Вакцинация от COVID-19». В конце портал предложит определить удобные день и время для вакцинации, указано в инструкции.

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Особенность записи через госуслуги — пройти вакцинацию можно только в той поликлинике, к которой человек прикреплен. На другой онлайн-платформе, которая была открыта раньше, житель Петербурга может записаться на прививку в любую доступную ему поликлинику. При использовании последней требуется вручную проверить наличие свободных мест во всех поликлиниках. Поэтому петербуржцы самостоятельно создали телеграм-бот, показывающий свободные места и таблицу в Google Docs, где данные по доступным номеркам обновляются раз в полчаса.

С 1 февраля стала также доступна запись через Единую информационно-справочную службу «122». По телефону возможна не только запись, но и консультация по всем вопросам, связанным с вакцинацией, сообщает пресс-служба Смольного.

Помимо новых возможностей, записаться можно, набрав телефонный номер регистратуры поликлиники. Несколько вариантов записи, по мнению губернатора города Александра Беглова, поможет избежать большой нагрузки на поликлиники. «Нужно максимально задействовать все возможные способы записи — и телефон, и интернет. Это позволит развести потоки желающих привиться и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей», — заявил Беглов.

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С 1 февраля для жителей Петербурга открыли 100 прививочных пунктов. Ранее сообщалось, что в планах правительства — сделать доступной вакцинацию не только в поликлиниках, но и в частных медучреждениях и на крупных предприятиях.

Крупнейшую партию вакцин «Спутник V» — 62 550 доз — Петербург получил 21 января. По состоянию на 26 января в больницах города было доступно 37 901 доза вакцины. К 25 января в Петербурге вакцинировано 39 441 человек. За 25 января сделано 4 102 инъекции, среди которых 886 сделано вторично.

По данным оперштаба на 31 января, в Петербурге выявили 334 116 случаев заражения коронавирусом (плюс 2160 за сутки), умерли 9733 человека, выздоровели 230 486.


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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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госуслуги Санкт-Петербург вакцинация коронавирус COVID-19
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