Военные Мьянмы объявили о взятии страны под контроль
Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на армейское телевидение.
Как передает Reuters, военные объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина.
По их словам, президент Вин Мьин и госсоветник, лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на "махинации" на ноябрьских выборах.
О задержании президента и госсоветника сообщил представитель НЛД Мио Ньюнт. По его словам, утром 1 февраля были «схвачены» и другие высокопоставленные представители партии. Тогда же Ньюнт предположил, что речь может идти о военном перевороте.