Военные Мьянмы объявили о взятии страны под контроль

Военные заявили, что руководство страны было задержано из-за махинаций на выборах в ноябре, тогда победу одержала правящая партия. В стране ввели режим ЧП, власть перешла главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину

Мин Аун Хлаин (Фото: U Aung / XinHua / Global Look)

Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на армейское телевидение.

Как передает Reuters, военные объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина.

По их словам, президент Вин Мьин и госсоветник, лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на "махинации" на ноябрьских выборах.

О задержании президента и госсоветника сообщил представитель НЛД Мио Ньюнт. По его словам, утром 1 февраля были «схвачены» и другие высокопоставленные представители партии. Тогда же Ньюнт предположил, что речь может идти о военном перевороте.