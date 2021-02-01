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Посольство России в Мьянме рекомендовало избегать мест скопления людей

Янгон, Мьянма
Янгон, Мьянма (Фото: Lynn Bo Bo / EPA / ТАСС)

Посольство России в Мьянме собирает информацию о находящихся в стране российских гражданах и просит соблюдать меры предосторожности в связи с объявленным режимом чрезвычайного положения, сообщается на сайте дипломатической миссии.

«Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе, по возможности, исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны», — заявили в посольстве.

Кроме того, дипломаты рекомендуют не снимать мьянмарских военнослужащих на фото и видео и напоминают о запрете на использование дронов на территории страны.

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В целом обстановка в стране остается спокойной, а российское дипломатическое представительство работает в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства Антона Анисимова.

1 февраля в Мьянме был объявлен режим чрезвычайного положения, власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Президент Вин Мьин и госсоветник (глава правительства страны. — РБК) Аун Сан Су Джи задержаны из-за «манипуляций на выбораx», сообщили позднее военные в заявлении, зачитанном по военному каналу Myawaddy TV.

Кроме того, под арестом находятся другие высокопоставленные члены партии «Национальная лига за демократию». В столице недоступна телефонная и интернет-связь.

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Парламентские выборы прошли в Мьянме 8 ноября 2020 года. Основная борьба развернулась между главой «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Джи и «Партией союзной солидарности и развития», которую возглавляет военный генералитет страны. Большинство мест по итогам выборов в парламенте получила «Национальная лига за демократию», представители партии выбрали президента и сформировали правительство.

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