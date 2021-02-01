Посольство России в Мьянме рекомендовало избегать мест скопления людей

Янгон, Мьянма (Фото: Lynn Bo Bo / EPA / ТАСС)

Посольство России в Мьянме собирает информацию о находящихся в стране российских гражданах и просит соблюдать меры предосторожности в связи с объявленным режимом чрезвычайного положения, сообщается на сайте дипломатической миссии.

«Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе, по возможности, исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны», — заявили в посольстве.

Кроме того, дипломаты рекомендуют не снимать мьянмарских военнослужащих на фото и видео и напоминают о запрете на использование дронов на территории страны.

В целом обстановка в стране остается спокойной, а российское дипломатическое представительство работает в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства Антона Анисимова.