Китайский политолог спрогнозировал упадок США по британскому сценарию

Соединенные Штаты ожидает упадок, который будет проходить по сценарию распада Британской империи. Об этом заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун в интервью журналу Spiegel.

По словам Сюэтуна, все империи в истории проходили три фазы: рассвет, застой и упадок. Поэтому его не удивит аналогичный процесс в США.

«Великобритания долгое время была ведущей державой в мире, ее упадок протекал очень медленно, он длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся, как стекло, упавшее на землю. Я думаю, что падение США будет больше похоже на падение Британской империи», — сказал политолог.

Сюэтун также отметил, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.