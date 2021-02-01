Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме Политика, 07:16 Число созданных иностранцами компаний в России в пандемию упало на треть Экономика, 07:00 Китайский политолог спрогнозировал упадок США по британскому сценарию Политика, 06:37 Зеленский счел оскорбительными сообщения о давлении со стороны Трампа Политика, 06:34 Зеленский заявил о «сильном ударе» по американской демократии Политика, 06:07 Подорожание морских перевозок спровоцировало повышение цен на товары Бизнес, 06:00 Роспотребнадзор предупредил о продающих «лекарства» от COVID мошенниках Общество, 05:41 Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране Политика, 05:35 В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание в Москве в конце недели Общество, 04:56 Генпрокурор Белоруссии предложил ужесточить наказание за экстремизм Политика, 04:40 Роструд напомнил о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале Общество, 04:37 СМИ назвали максимально подорожавшие в январе продукты Общество, 04:15 Ученые оценили распространенность новых штаммов коронавируса в России Общество, 03:35 Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента и госсоветника Политика, 03:09
Политика ,  
0 

Китайский политолог спрогнозировал упадок США по британскому сценарию

Соединенные Штаты ожидает упадок, который будет проходить по сценарию распада Британской империи. Об этом заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун в интервью журналу Spiegel.

По словам Сюэтуна, все империи в истории проходили три фазы: рассвет, застой и упадок. Поэтому его не удивит аналогичный процесс в США.

«Великобритания долгое время была ведущей державой в мире, ее упадок протекал очень медленно, он длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся, как стекло, упавшее на землю. Я думаю, что падение США будет больше похоже на падение Британской империи», — сказал политолог.

Зеленский заявил о «сильном ударе» по американской демократии
Политика

Сюэтун также отметил, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американо-китайские отношения являются самыми важными для США, однако в то же время они становятся все более враждебными. При этом он отметил, что в некоторых сферах Вашингтон и Пекин налаживают сотрудничество.

Противостояние США и Китая обострилось во время президентства Дональда Трампа. В ходе «торговой войны» Вашингтон ввел ряд пошлин на китайские товары, Пекин отвечал зеркально. Также США при Трампе начали активно обвинять Китай в краже технологий. В частности, компанию Huawei включили в американский санкционный черный список как угрозу нацбезопасности.

Читайте на РБК Pro
Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Три мифа об импорте в Россию

Помимо этого, Трамп неоднократно заявлял об ответственности Китая за возникновение пандемии коронавирусной инфекции и призывал ООН наказать КНР за появление COVID-19.

США Китай
Материалы по теме
Зеленский заявил о «сильном ударе» по американской демократии
Политика
NBC узнал о разработке плана Байдена по «восстановлению места США в мире»
Политика
Макрон заявил о необходимости Лондона выбрать между ЕС и США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter