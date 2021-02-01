Зеленский заявил о «сильном ударе» по американской демократии

Штурм здания конгресса США сторонниками Дональда Тармпа 6 января стал сильным ударом для американской демократии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.

«Я думаю, что это был сильный удар по демократии США. <...> Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», — сказал Зеленский.

По его словам, после прошедших в Вашингтоне беспорядков миру будет трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии.

Беспорядки в Вашингтоне произошли в день, когда конгресс должен был утвердить поражение на выборах экс-президента США Дональда Трампа и победу Джо Байдена. Сторонники Тармпа ворвались в Капитолий, в результате погибли пять человек, в том числе один полицейский. Протестующих смогли выгнать из здания только через несколько часов с помощью слезоточивого газа, дубинок и огнестрельного оружия.