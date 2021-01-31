В Москве после начала протестов закрыли еще две станции метро

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве на фоне несогласованных акций протестов по требованию полиции закрыли две станции метро — «Сухаревскую» и «Красные Ворота». Об этом сообщается на Telegram-канале московского департамента транспорта.

Ранее часть протестующих отправились в сторону этих станций метро в Москве.

Полиция ранее предупреждала, что вестибюли семи станций метро — «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город» будут закрыты на вход и выход с 08:00 31 января.

Власти также не исключили, что будут «ситуативно» закрывать станции метро в Москве.

В столице, по данным городских властей, в несогласованной акции протеста участвуют 300 человек. При этом задержаны более 30 человек, следует из данных «ОВД-Инфо».