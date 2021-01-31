Пандемия коронавируса , 31 янв, 10:51
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В России за сутки от коронавируса умерли 485 человек
За последние 24 часа жертвами коронавирусной инфекции в России стали 485 человек, сообщили утром 31 января в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 73 182 человека. Росстат за апрель-ноябрь насчитал более 116 тыс. смертей — ведомство включает в свою статистику летальные исходы от других патологий, обострившихся при заражении COVID-19, а также случаи, когда коронавирус выявляли уже после смерти.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
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