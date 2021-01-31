В России за сутки от коронавируса умерли 485 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа жертвами коронавирусной инфекции в России стали 485 человек, сообщили утром 31 января в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По данным штаба, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 73 182 человека. Росстат за апрель-ноябрь насчитал более 116 тыс. смертей — ведомство включает в свою статистику летальные исходы от других патологий, обострившихся при заражении COVID-19, а также случаи, когда коронавирус выявляли уже после смерти.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <500 000 0 <1 000 000 0 от 1 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

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