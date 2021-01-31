Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане Общество, 11:27 Хорошие связи: на какие стили можно разложить нетворкинг — The Economist Pro, 11:25 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 11:09 Власти Москвы не исключили «ситуативного» закрытия станций метро Политика, 11:00 В Москве за сутки выявили 2284 случая COVID-19 Общество, 10:53 В России за сутки от коронавируса умерли 485 человек Общество, 10:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 января Общество, 10:48 В России за сутки выявили более 18 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 10:46 Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Спорт, 10:32 Две акции компаний с маленькой капитализацией, которые вырастут в 2021-м Pro, 10:25 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 10:20 РБК Pro: будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Pro, 10:19 В минздраве ДНР заявили о получении партии российской вакцины от COVID-19 Общество, 10:09 «Потерял половину депозита за сутки». Инвесторы о безумии из-за Reddit Инвестиции, 10:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки от коронавируса умерли 485 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа жертвами коронавирусной инфекции в России стали 485 человек, сообщили утром 31 января в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По данным штаба, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 73 182 человека. Росстат за апрель-ноябрь насчитал более 116 тыс. смертей — ведомство включает в свою статистику летальные исходы от других патологий, обострившихся при заражении COVID-19, а также случаи, когда коронавирус выявляли уже после смерти.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Материал дополняется

коронавирус Россия жертвы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter