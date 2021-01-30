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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки от коронавируса умерли 512 человек

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

За последние сутки в России жертвами эпидемии коронавирусной инфекции стали 512 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего за минувшие сутки в стране выявили 19 032 новых случая заражения. У 10,5% заболевших не было клинических проявлений болезни, отмечает оперативный штаб. Выздоровели 24 502 пациента.

В России выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Наибольшее число заболевших за сутки в Санкт-Петербурге (2512), в Москве (2430) и в Московской области (1069). Меньше всего случаев обнаружено в Чукотском автономном округе (10), Еврейской автономной области (девять) и Ненецком автономном округе (семь).

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в России выявлено свыше 3,8 млн случаев заболевания коронавирусом, 72 697 пациентов скончались.

Однако в Росстате сообщали, что только с апреля по ноябрь 2020 года в России было зарегистрировано более 116 тыс. летальных исходов. Расхождение с данными оперштаба объясняется разными методиками подсчета. Так, оперативный штаб учитывает только летальные случаи, когда вирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти. В свою очередь, Росстат включает в статистику все смерти пациентов с коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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