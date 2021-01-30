В России за сутки от коронавируса умерли 512 человек

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

За последние сутки в России жертвами эпидемии коронавирусной инфекции стали 512 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего за минувшие сутки в стране выявили 19 032 новых случая заражения. У 10,5% заболевших не было клинических проявлений болезни, отмечает оперативный штаб. Выздоровели 24 502 пациента.

Наибольшее число заболевших за сутки в Санкт-Петербурге (2512), в Москве (2430) и в Московской области (1069). Меньше всего случаев обнаружено в Чукотском автономном округе (10), Еврейской автономной области (девять) и Ненецком автономном округе (семь).

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в России выявлено свыше 3,8 млн случаев заболевания коронавирусом, 72 697 пациентов скончались.