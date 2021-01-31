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В Лос-Анджелесе из-за протестующих закрыли пункт вакцинации

В Лос-Анджелесе пришлось приостановить работу пункта вакцинации против коронавируса — одного из крупнейших в США — из-за протестующих, сообщает газета Los Angeles Times.

У входа на стадион Dodger, где делают прививку против COVID-19, собрались около полусотни демонстрантов, выступающих против прививочной кампании. В качестве предосторожности пожарные закрыли вход на стадион примерно на час.

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Некоторые протестующие были с плакатами, осуждающими вакцинацию против COVID-19, и призывали людей отказаться от прививки. Акция проходила мирно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 439,4 тыс. человек. Соединенные Штаты продолжают лидировать по заболеваемости и смертности от COVID-19 среди других стран.

Регулятор США разрешил применение двух вакцин против коронавирусной инфекции — от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также от американской Moderna. Газета The New York Times писала, что власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев, однако к началу 2021 года прививку сделали только 2,8 млн человек.

Президент Джо Байден раскритиковал программу вакцинации в стране. По его словам, она «пребывает в худшем состоянии, чем ожидалось». Байден сообщил, что власти к лету должны закупить еще по 100 млн доз вакцины у Moderna и Pfizer.

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Источник: JHU
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США Лос-Анджелес протестующие вакцинация
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