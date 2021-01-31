В Лос-Анджелесе из-за протестующих закрыли пункт вакцинации

В Лос-Анджелесе пришлось приостановить работу пункта вакцинации против коронавируса — одного из крупнейших в США — из-за протестующих, сообщает газета Los Angeles Times.

У входа на стадион Dodger, где делают прививку против COVID-19, собрались около полусотни демонстрантов, выступающих против прививочной кампании. В качестве предосторожности пожарные закрыли вход на стадион примерно на час.

Некоторые протестующие были с плакатами, осуждающими вакцинацию против COVID-19, и призывали людей отказаться от прививки. Акция проходила мирно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 439,4 тыс. человек. Соединенные Штаты продолжают лидировать по заболеваемости и смертности от COVID-19 среди других стран.