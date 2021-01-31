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Пандемия коронавируса ,  
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В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации

Член Палаты представителей Конгресса США Стивен Линч (демократ от штата Массачусетс) заразился коронавирусом после того, как получил обе положенные дозы вакцины. Об этом сообщила директор по связям с общественностью Линча Молли Роуз Тарпи, передает CBS.

«Пока у мистера Линча нет симптомов, и он чувствует себя хорошо», — уточнила она. Демократ уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.

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Общество
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

По словам представителя, конгрессмен прививался вакциной разработчиков Pfizer/BioNTech. Вторую дозу он получил до инаугурации президента США Джо Байдена, которая прошла 20 января. В то же время Линч сдал и отрицательный тест на коронавирус.

На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сказано, что организму человека нужно время для выработки иммунитета к вирусу, поэтому можно заболеть COVID-19 непосредственно до или сразу после прививки. Сама по себе ни одна вакцина, одобренная в США, спровоцировать заболевание не может.

В конце января правоохранительные органы США начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции в округе Плэсер (штат Калифорния). Умерший заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года, позднее, 21 января, ему ввели вакцину от COVID-19, и спустя несколько часов пациент умер.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в США превысило 26 млн человек.

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Источник: JHU
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