В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации
Член Палаты представителей Конгресса США Стивен Линч (демократ от штата Массачусетс) заразился коронавирусом после того, как получил обе положенные дозы вакцины. Об этом сообщила директор по связям с общественностью Линча Молли Роуз Тарпи, передает CBS.
«Пока у мистера Линча нет симптомов, и он чувствует себя хорошо», — уточнила она. Демократ уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.
По словам представителя, конгрессмен прививался вакциной разработчиков Pfizer/BioNTech. Вторую дозу он получил до инаугурации президента США Джо Байдена, которая прошла 20 января. В то же время Линч сдал и отрицательный тест на коронавирус.