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Пандемия коронавируса ,  
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Пентагон на время отложил вакцинацию от COVID заключенных Гуантанамо

Пентагон временно отложил вакцинацию от коронавируса заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. Об этом заявил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби в Twitter.

«Заключенные Гуантанамо не были вакцинированы. Мы приостанавливаем этот план», — сообщил он.

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Кирби уточнил, что военное ведомство пересматривает протоколы защиты.

Ранее американское Министерство обороны сообщило, что вакцину начнут предлагать всем задержанным и заключенным, которых содержат США. Препарат планируется распространять «в соответствии с политикой приоритетного распределения». Прокурор Клейтон Г. Триветт-младший, занятый в деле против пяти заключенных Гуантанамо, уточнил, что, в частности вакцину смогут получить и заключенные этой тюрьмы.

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Джо Байден

Военная тюрьма США в Гуантанамо находится на бессрочно арендуемой территории американской военно-морской базы в одноименном кубинском заливе. Она была открыта 2002 году, наибольшее количество преступников здесь содержалось в 2003 году — 680 человек. Сейчас тут находятся 40 заключенных. Среди них — предполагаемый организатор терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед.

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Новость о том, что заключенные Гуантамо могут получить прививку от коронавируса, вызвала в США общественный резонанс. В частности, заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис назвал это возмутительным. «Администрация Байдена делает прививки террористам в заливе Гуантанамо. А что они скажут американским пенсионерам и ветеранам, которые все еще ждут свою вакцину?», — поинтересовался он.

По статистике Университета Джонса Хопкинса, США удерживают первое место в мире по числу заболевших COVID-19. Их число уже превысило 26 млн человек. Президент США Джо Байден заявил 27 января, что программа вакцинации в стране не оправдала ожидания.

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Источник: JHU
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коронавирус Гуантанамо вакцина Пентагон
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