Пентагон на время отложил вакцинацию от COVID заключенных Гуантанамо

Пентагон временно отложил вакцинацию от коронавируса заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. Об этом заявил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби в Twitter.

«Заключенные Гуантанамо не были вакцинированы. Мы приостанавливаем этот план», — сообщил он.

Кирби уточнил, что военное ведомство пересматривает протоколы защиты.

Ранее американское Министерство обороны сообщило, что вакцину начнут предлагать всем задержанным и заключенным, которых содержат США. Препарат планируется распространять «в соответствии с политикой приоритетного распределения». Прокурор Клейтон Г. Триветт-младший, занятый в деле против пяти заключенных Гуантанамо, уточнил, что, в частности вакцину смогут получить и заключенные этой тюрьмы.